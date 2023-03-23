إقبال كبير من المواطنين على شراء القطايف .. اِعرف الأسعار

رصدت عدسة "صدى البلد "أحد المختصين بعمل القطايف بأحد أسواق مدينة القناطر بمحافظة القليوبية حيث يتوافد المواطنون لشرائها فى رمضان بشكل كبير.



قال على محمود "يكون الإقبال على شراء القطايف كبير جدا فى هذا الشهر الكريم أكثر من الكنافة لأن القطابف خاصة موسمية فى رمضان ولا يشعر بمذاقها إلا فى هذا الشهر الكريم ".



وأضاف بأنه يقوم بعمل العجينة منذ الصباح وحتى قبيل الإفطار بوقت قصير وأنها لا تستغرق وقت كبيرا بل من حمسة عشر دقيقة وحتى نصف ساعة.

ولفت إلي أنها تختلف في الحجم من الكبير والصغير والوسط، كما أن سعرها لا يتخطي ٣٠ جنية.

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