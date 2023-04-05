عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: تناول النساء لحبوب الحمل يزيد مخاطر إصابتهن بسرطان الثدي 25٪

مخاطر حبوب منع الحمل
مخاطر حبوب منع الحمل الهرمونية

تعتبر حبوب منع الحمل من الوسائل الآمنة لتجنب حدوث الحمل، وقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، إلى أن كل شكل من أشكال موانع الحمل الهرمونية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

 

مخاطر حبوب منع الحمل الهرمونية وعلاقتها بالإصابة بسرطان الثدي

 

وأظهرت الأبحاث السابقة، أن حبوب منع الحمل المركبة التي تحتوي على الإستروجين والبروجستيرون، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنحو 20 في المائة.

 

مشروبات وأطعمة تجنب تناولها هذا الأسبوع من رمضان .. ماهى ولماذا؟

توقف عنها فورا.. أدوية ممنوعة على مرضى الضغط المرتفع

 

وأفادت نتائج الدراسة الجديدة، أن الحبوب الأحدث التي تحتوي على البروجستيرون وحده ، والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ، تحمل نفس مخاطر البدائل القديمة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

وكانت النتائج قابلة للتطبيق أيضًا على كلا النوعين من موانع الحمل الهرمونية المأخوذة بأي شكل سواء كان ذلك عن طريق الحقن أو الزرع.

 

وقد قام فريق البحث بتحليل البيانات من أكثر من 9000 امرأة أصيبن بسرطان الثدي بين سن 20 إلى 49 ، و 18000 امرأة متطابقة بشكل وثيق لم تصبن بالمرض.

 

وكشف التحليل، أن أولئك الذين كانوا يتناولون ، أو توقفوا مؤخرًا عن تناول حبوب منع الحمل الأحدث التي تحتوي على البروجستيرون فقط ، زاد لديهم خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 إلى 30 في المائة.

 

مخاطر حبوب منع الحمل الهرمونية وعلاقتها بالإصابة بسرطان الثدي

 

ومع ذلك ، فقد أشار الباحثون، إلى أن هذا التأثير يتلاشى بمجرد توقف النساء عن الاستخدام حبوب منع الحمل، مع عدم وجود مخاطر زائدة بعد 10 سنوات من توقفهن عن تناول موانع الحمل.

 

وقالت الدكتور جيليان ريفز ، أستاذة علم الأوبئة الإحصائية ومديرة وحدة علم الأوبئة السرطانية في جامعة أكسفورد، “لا أرى حقًا أن هناك أي إشارة هنا للقول بأن النساء بحاجة بالضرورة إلى تغيير ما يقمن به، وذلك على الرغم من إثباو الننائج ب؛ن حبوب منع الحمل الهرمونية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25٪.”

 

ولم تبحث الدراسة في موانع الحمل الهرمونية التي ربما استخدمتها النساء في الماضي أو تفكر في المدة التي ربما قضوها في الحصول على موانع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط.

 

كما أكد الباحثون، أنه لم يأخذ في الاعتبار ما إذا كان التاريخ العائلي للمرض قد ساهم في مستوى الخطر لديهم. لذلك هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمساعدتنا على فهم تأثير استخدام هذا النوع من وسائل منع الحمل بشكل كامل.

الحمل حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل الهرمونية سرطان الثدي الإستروجين البروجستيرون وسائل منع الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

ذهبت للعمل على جنابة فهل صومي صحيح.. الإفتاء ترد

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

موضوعات متعلقة

سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

أمراض خطيرة تصيبك بسبب القيادة.. دراسة صادمة

ابتعد عن الحلويات والأطعمة الدسمة في رمضان .. دراسة تحذر

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان من القهوة يوميا؟.. تأثيرات صادمة

ترشيحاتنا

إشادة عمانية بدور الهيئة العربية للتصنيع في فتح مجالات الاستثمار مع شركاتها

حقق 10 مليون دولار حتى الأن| ترامب يستفيد من محاكمته بهذه الطريقة

مدرسة لغات تحذر أهالي الطلاب غير المسددين للمصروفات: هنحولهم لعربي

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

الذهب يقفز بقوة لأعلى مستوياته عالمياً | تفاصيل

بعد وصوله إلى بكين.. ماكرون: الصين بوابة السلام بين روسيا وأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول النساء لحبوب الحمل يزيد مخاطر إصابتهن بسرطان الثدي 25٪

ظنوا جثتها لحيوان.. تعذيب مراهقة بطريقة بشعة في نيوزيلندا| تفاصيل

أعراضه كالإنفلونزا.. حشرة القراد تسبب انتشار فيروس قاتل في بريطانيا

البرازيل.. رجلان يدفنان امرأة على قيد الحياة لهذا السبب

فيديو

«حاولت تمثل وفشلت فلجأت لاستعراض جسمها».. تفاصيل 180 دقيقة تحقيق مع سلمى الشيمي "فيديوجراف"

التحدث بالعربية والإنجليزية.. فنانة تقلب أحداث مسلسل "الهرشة السابعة"

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ