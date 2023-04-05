دراسة: تناول النساء لحبوب الحمل يزيد مخاطر إصابتهن بسرطان الثدي 25٪

تعتبر حبوب منع الحمل من الوسائل الآمنة لتجنب حدوث الحمل، وقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، إلى أن كل شكل من أشكال موانع الحمل الهرمونية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

مخاطر حبوب منع الحمل الهرمونية وعلاقتها بالإصابة بسرطان الثدي

وأظهرت الأبحاث السابقة، أن حبوب منع الحمل المركبة التي تحتوي على الإستروجين والبروجستيرون، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنحو 20 في المائة.

وأفادت نتائج الدراسة الجديدة، أن الحبوب الأحدث التي تحتوي على البروجستيرون وحده ، والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ، تحمل نفس مخاطر البدائل القديمة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت النتائج قابلة للتطبيق أيضًا على كلا النوعين من موانع الحمل الهرمونية المأخوذة بأي شكل سواء كان ذلك عن طريق الحقن أو الزرع.

وقد قام فريق البحث بتحليل البيانات من أكثر من 9000 امرأة أصيبن بسرطان الثدي بين سن 20 إلى 49 ، و 18000 امرأة متطابقة بشكل وثيق لم تصبن بالمرض.

وكشف التحليل، أن أولئك الذين كانوا يتناولون ، أو توقفوا مؤخرًا عن تناول حبوب منع الحمل الأحدث التي تحتوي على البروجستيرون فقط ، زاد لديهم خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 إلى 30 في المائة.

مخاطر حبوب منع الحمل الهرمونية وعلاقتها بالإصابة بسرطان الثدي

ومع ذلك ، فقد أشار الباحثون، إلى أن هذا التأثير يتلاشى بمجرد توقف النساء عن الاستخدام حبوب منع الحمل، مع عدم وجود مخاطر زائدة بعد 10 سنوات من توقفهن عن تناول موانع الحمل.

وقالت الدكتور جيليان ريفز ، أستاذة علم الأوبئة الإحصائية ومديرة وحدة علم الأوبئة السرطانية في جامعة أكسفورد، “لا أرى حقًا أن هناك أي إشارة هنا للقول بأن النساء بحاجة بالضرورة إلى تغيير ما يقمن به، وذلك على الرغم من إثباو الننائج ب؛ن حبوب منع الحمل الهرمونية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25٪.”

ولم تبحث الدراسة في موانع الحمل الهرمونية التي ربما استخدمتها النساء في الماضي أو تفكر في المدة التي ربما قضوها في الحصول على موانع الحمل التي تحتوي على البروجستيرون فقط.

كما أكد الباحثون، أنه لم يأخذ في الاعتبار ما إذا كان التاريخ العائلي للمرض قد ساهم في مستوى الخطر لديهم. لذلك هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمساعدتنا على فهم تأثير استخدام هذا النوع من وسائل منع الحمل بشكل كامل.