فرق التوقيت الصيفي .. مصر للطيران تعلن تغيير موعد رحلاتها إلى لبنان

أعلنت مصر للطيران، أنه في ضوء ما ورد إلينا من إدارة مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت بشأن بدء تطبيق التوقيت الصيفي في لبنان، فإن جميع رحلات مصر للطيران في الفترة من 25 مارس حتي 21 أبريل 2023 سوف تقلع قبل موعدها المحدد سالفاً بساعة واحدة.

وأوضحت مصر للطيران، أن هذا التغيير في المواعيد سوف يطبق اعتباراً من منتصف ليل 20-21 أبريل 2023 بدلاً من منتصف ليل 25-26 مارس 2023.

وناشدت مصر للطيران عملائها المسافرين على متن رحلات مصرللطيران خلال الفترة المذكورة عاليه مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.