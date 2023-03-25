ويزو تشوق الجمهور لموعد ظهورها في مسلسل رمضان كريم 2

روجت الفنانة ويزو، لمسلسل “رمضان كريم ”٢، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “النهاردة أول ظهور لنوال وعلاء مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني”.

وتحدثت الفنانة نجلاء بدر عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله المشاكل العصرية الموجودة في كل بيت أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.



وأكدت أن رمضان كريم مسلسل اجتماعي هادي، ووصفته بالعمل المسلسل وقالت:" المؤلف أحمد عبد الله وسامح عبد العزيز أضافوا روح للمشاهد، واتمنى ان ينال إعجاب الجمهور فهناك الكثير من المفاجئات بالعمل، وهو مسلسل قريب من قلبي لاني احب اجواء شهر رمضان والزينة والإفطار والسحور.

وعن اعتذار عدد من النجوم عن الجزء الثاني قالت:" العمل اضيف عليه شخصيات جديدة، وغياب بعض النجوم يعود لظروفهم الخاصة ولكن اؤكد انه عمل قريب من الجمهور ومن كل الأسر.