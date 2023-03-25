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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغلقت فمه بشريط لاصق.. معلمة تعاقب طالب أمريكي لأنه يتحدث كثيرا

أرشيفية
أرشيفية

رصدت قناة العربية تقريرا فيديو عن" عقاب غريب من معلمة لطالب أمريكي يتحدث كثيرا"، جيث تعرضت والدة الطالب لصدمة فى اميركا بعد أن أرسل لها أبنها هذة الصورة.

وأشار التقرير ، إلى أن الطفل يبلغ من عمره ال 11 عاما بعد ان ارسل لوالدتة صورة بشريط لاصق على فمه يمنعه من الكلام.

وأكمل التقرير، أن الطفل أرسل لوالدته الصورة وأرفقها بعبارة "لا أدري ماذا أفعل".

وطبقا لوسائل إعلام أمريكية: أكدت أن معلمته اغلقت فمه، لانه يتحدث كثيرا، وان طلاب أخرين تعرضوا لمثل هذا العقاب من قبلها.

وأوضح التقرير، أن المعلمة قدمت أستقالتها من منصبها بعد كشف امرها، وجردت من تأشيرتها ما يمنعها من العمل مرة أخري.
 

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