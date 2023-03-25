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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إشادات كبيرة بالحلقات الأولى من مذكرات زوج

مذكرات زوج
مذكرات زوج

نجحت الحلقات الأولى من مسلسل "مذكرات زوج" ، في احتلال المركز الثامن ضمن التريند المصري وحققت حلقاته إشادات كبيرة بين الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو مسلسل مكون من ١٥ حلقة.

ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها ، والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي. 

وهو من بطولة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد. 

مسلسل مذكرات زوج الحلقة ٢.. طارق لطفي يحاول إصلاح حياته مع زوجته

مذكرات زوج الحلقة 1.. فتاة تحاول خنق طارق لطفي


ويشارك في بطولته كل من سما ابراهيم وادوارد وعمر الشناوي وسارة الشامي  وجيهان الشماشيرجي وفدوي عابد وعلى الطيب وعدد كبير من النجوم. 

المسلسل تنتجه اروما ستوديوز - تامر مرتضى، ويتم عرضه عبر مجموعة قنوات cbc ومنصة  watch it. 

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مذكرات زوج أحمد بهجت الراحل الكبير أحمد بهجت تامر نادي الكاتب محمد سليمان عائشة بن احمد

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