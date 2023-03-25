إشادات كبيرة بالحلقات الأولى من مذكرات زوج

نجحت الحلقات الأولى من مسلسل "مذكرات زوج" ، في احتلال المركز الثامن ضمن التريند المصري وحققت حلقاته إشادات كبيرة بين الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو مسلسل مكون من ١٥ حلقة.
ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها ، والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي.
وهو من بطولة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد.
ويشارك في بطولته كل من سما ابراهيم وادوارد وعمر الشناوي وسارة الشامي وجيهان الشماشيرجي وفدوي عابد وعلى الطيب وعدد كبير من النجوم.
المسلسل تنتجه اروما ستوديوز - تامر مرتضى، ويتم عرضه عبر مجموعة قنوات cbc ومنصة watch it.