عمر بطيشة: مسيرتي الإعلامية عمرها نصف قرن.. واعتز بهذه الاحتفالية

كشف الإعلامي عمر بطيشة، تفاصيل ومعلومات عن أهم الأفكار والبرامج الإذاعية التي قدمها في مسيرته.

وقال عمر بطيشة في حواره مع الإعلامية دينا رامز في برنامج " ست الستات " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مشواري الإعلامي استمر لنصف قرن ".

وتابع عمر بطيشة:" في احتفالية الإذاعة المصرية بعيد إنشائها في عام 1998 أقمت احتفالية بعنوان " يوم له تاريخ " وقمت بجلب الإذاعيين القدامي الرواد في الإذاعة المصرية وعادوا للإذاعة مرة أخرى، وقرأوا نشرة الأخبار على الهواء وكانت أسعد لحظة في حياتهم وفي حياة المذيعين ".

وأكمل عمر بطيشة :" قدمت العديد من الأفكار لبرامج إذاعية كثيرة في الإذاعة المصرية طوال مسيرتي ".

ولفت عمر بطيشة :" اعتز باحتفالية الإذاعة المصرية بقدامي الإذاعيين التي قمت بتنظيمها وأعتز بالتقدير الذي حصلته من المستمعين ".