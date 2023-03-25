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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر بطيشة: مسيرتي الإعلامية عمرها نصف قرن.. واعتز بهذه الاحتفالية

عمر بطيشة
عمر بطيشة

كشف الإعلامي عمر بطيشة، تفاصيل ومعلومات عن أهم الأفكار والبرامج الإذاعية التي قدمها في مسيرته.

 

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وقال عمر بطيشة في حواره مع الإعلامية دينا رامز في برنامج " ست الستات " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مشواري الإعلامي  استمر لنصف قرن ".

 

 وتابع عمر بطيشة:"  في احتفالية الإذاعة المصرية بعيد إنشائها  في عام 1998 أقمت احتفالية بعنوان " يوم له تاريخ " وقمت بجلب الإذاعيين القدامي الرواد في الإذاعة المصرية  وعادوا للإذاعة مرة أخرى،  وقرأوا نشرة الأخبار على الهواء وكانت أسعد لحظة في حياتهم وفي حياة المذيعين ".

 

 وأكمل عمر بطيشة :"  قدمت العديد من الأفكار لبرامج إذاعية كثيرة في الإذاعة المصرية طوال مسيرتي ".

 

 ولفت عمر بطيشة :"  اعتز باحتفالية الإذاعة المصرية بقدامي الإذاعيين التي قمت بتنظيمها وأعتز بالتقدير الذي حصلته من المستمعين ".

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