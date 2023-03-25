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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تحقيقات مانهاتن.. ترامب ينظم أول تجمع انتخابي في تكساس

ترامب
ترامب

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعقد أول تجمع انتخابي حاشد لانتخابات عام 2024، اليوم السبت، في ولاية تكساس، بينما يصارع خطر اتهامات جنائية محتملة.

وحسب صحيفة "هيل" البريطانية، سيسافر ترامب إلى مطار في واكو بتكساس، لحضور تجمع انتخابي لحملته، حيث من المقرر أن يكون في تناقض صارخ مع الأحداث التي تضرب حملته حتى الآن.

ومع ذلك، فإن تجمع اليوم ينظم في الوقت الذي تبحث هيئة محلفين كبرى في مانهاتن دور ترامب في دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ودعا ترامب أنصاره إلى التجمع في مطار بمدينة واكو في تكساس وتشجيعه بينما يحاول نيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وقال متحدث باسم حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه تم اختيار واكو لأنها تقع بين عدة مراكز سكانية رئيسية ولديها البنية التحتية اللازمة لاستضافة حدث كبير.

وذكر فورد أوكونيل، استراتيجي الحزب الجمهوري: "إنه نزل حلبة السباق في الوقت المناسب".

وسعى ترامب إلى تصوير قضية مانهاتن على أنها ذات دوافع سياسية واستغلها في جمع أموال وحشد مؤيدين، إذ حذر أمس الجمعة من أن البلاد ستشهد "موتا ودمارا" محتملا إذا اتُهم بارتكاب جريمة.

وقد شهدت واكو مواجهة بين جماعة مناهضة للحكومة والأمن الفيدرالي أوقعت قتلى في 1993، حيث تعد بمثابة مرجع لنشطاء اليمين المتطرف الذين يتغنون بمقاومتها.

ترامب دونالد ترامب تكساس مانهاتن الانتخابات الرئاسية

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