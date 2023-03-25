اسم الله الأعظم.. أحمد عمر هاشم: آية الكرسي تحصن الإنسان من أي مكروه

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، تفسير آية الكرسي في القرآن الكريم.

وقال أحمد عمر هاشم في برنامجه " من هدي القرآن " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" آية الكرسي تبعد ما يُخيف الإنسان وتحصنه من أي مكروه وتحفظ صاحبها ، واشتملت آية الكرسي على اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم ".

وتابع أحمد عمر هاشم :" هناك أسماء لله سبحانه وتعالى لا نعلمها نحن وهي في علم الغيب"، مضيفا:" اسم الله الأعظم هو الحي القيوم ولفظ الجلالة الله ".

وأكمل أحمد عمر هاشم :" اسم الله الأعظم إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وعلينا ان نكثر من قراءة آية الكرسي".