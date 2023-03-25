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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اسم الله الأعظم.. أحمد عمر هاشم: آية الكرسي تحصن الإنسان من أي مكروه

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

كشف  الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء،  تفسير آية الكرسي في القرآن الكريم.

 

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وقال أحمد عمر هاشم في برنامجه " من هدي القرآن " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  آية الكرسي تبعد ما يُخيف الإنسان وتحصنه من أي مكروه وتحفظ صاحبها ، واشتملت آية الكرسي على اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم ".

 

 وتابع أحمد عمر هاشم :" هناك أسماء لله سبحانه وتعالى لا نعلمها نحن وهي في علم الغيب"، مضيفا:"  اسم الله الأعظم هو الحي القيوم ولفظ الجلالة الله ".

 

 وأكمل أحمد عمر هاشم :"  اسم الله الأعظم إذا سئل  به أعطى وإذا دعي به أجاب، وعلينا ان نكثر من قراءة آية الكرسي". 

احمد عمر هاشم اية الكرسي القرآن القران الكريم اخبار التوك شو

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