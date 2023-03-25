سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

أثارت المذيعة ياسمين عز حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورها مساء اليوم في برنامج رامز نيفر إند.

ظهرت ياسمين عز في برنامج رامز نيفر إند في البرنامج بإطلالة أنيقة، حيث ارتد جمبسوت طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت ياسمين عز حذاء ذا كعب عالي، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض من دار الأزياء العالمية balenciaga.

قد بلغ سعر حقيبة ياسمين عز في برنامج رامز نيفر إند ٢٢٠٠ دولار أمريكي أي ما يقرب من ٧٠ ألف جنيه مصري مما أثار حالة من الدهشة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.