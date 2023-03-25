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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أول تعليق لـ أحمد فهمي بعد عرض «سره الباتع»

أحمد فهمي
أحمد فهمي

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته البالغة بردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها عقب عرض مسلسله الجديد سره الباتع.

وكتب فهمي عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام: عايز اشكركم على استقبالكم الكبير للمسلسل ومبسوط بكل ردود الأفعال اللي بتجيلي وان شاء الله بقية الحلقات تعجبكم.

 

 مسلسل "سره الباتع"

 مسلسل "سره الباتع"دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال. بطولة أحمد فهمى وريم مصطفى وأحمد السعدنى وحنان مطاوع ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق .

 

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

 

النجوم العرب

 ومن النجوم العرب المشاركين في المسلسل، الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك، وقصة يوسف إدريس وإخراج خالد يوسف.

احمد فهمي الفنان احمد فهمى سره الباتع مسلسل سره الباتع

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