عندها 70 سنة.. «واحد من الناس» يجبر بخاطر بائعة النعناع ويُهديها مبلغاً مالياً|فيديو

خصّص برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المٌذاع عبر فضائية “الحياة”، حلقة اليوم لمساعدة بائعة نعناع.

حيث التلقي الإعلامي عمرو الليثي، السيدة "فوزية على"، من محافظات الصعيد، والتي قالت: "أنا ببيع النعناع حتى لا أضطر أن أمد يدي لأحد"، لافته: "أنا عندي 70 سنة".



وأضافت: "ولادي البنات متزوجين وزوجي متوفي منذ 80 سنة، وأعمل في بيع النعناع حتى لا أحتاج لأحد"، مشيرة: "ببيع ربطة النعناع بجنيه، وممكن أبيع في اليوم بـ20 جنيهاً".

وأهدى الإعلامي عمرو الليثي مبلغ 7 آلاف جنيه للسيدة فوزية، مساهمة من البرنامج لها ليساعدها على الحياة.