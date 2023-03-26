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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة طفل عثرت عليه

طفل تم العثور عليه
طفل تم العثور عليه

أرسلت القارئة إيمان فتحي، استغاثة بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة طفل تم العثور عليه.

وقالت في استغاثتها: الطفل ده تايه من أهله ومش عارفين نوصل منه لاي معلومة، محتاجين تعاونكم معانا علشان نرجعه لأهله ونرجع الفرحة والأمل لطفل ملوش ذنب انه يتحرم من حضن أهله، والدته أكيد بتموت كل لحظة وابنها بعيد عنها".

وأضافت: الطفل الآن معنا وتحت رعايتنا.. للتواصل: 01210810856.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

قارئ يستغيث طفل العثور قارئ القارئ خدمةبينالناس

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