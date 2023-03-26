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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى وتخرج المصلين بالقوة

الأحتلال الإسرائيلي
الأحتلال الإسرائيلي يقتحم باحات مسجد الأقصى

أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن قوات الأحتلال الإسرائيلي اقتحمت، السبت، مسجد الأقصى وقمعت المصلين المعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من المعتكفين داخل المصلى، وأجبرت جميع المعتكفين على الخروج من باب السلسلة، وحاولت الاستيلاء على هواتفهم .

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسنين رمّانة من مخيم شعفاط  من باحات المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامه، وفقاً لما أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية به.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، "إن الاحتلال يبدأ بحملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك ويحارب عبادة الله فيه ويفرغه من المصلين المعتكفين".  
 

وكانت قوات الاحتلال قد منعت المصلين الذين يغادرون المسجد الأقصى، من الدخول مجددا إلى المسجد.

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