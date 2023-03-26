دونيتسك: القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي بـ 5 قذائف يستخدمها الناتو

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عن أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ 5 قذائف عيار 155 ملم، يستخدمها حلف "الناتو".



وأفاد بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بأنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.25 بالتوقيت المحلي باتجاه محور التجمع السكني كوراخوفو بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".



وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.