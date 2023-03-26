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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سوء الأحوال الجوية.. السعودية تعلن تعليق الدراسة في عدة مناطق

تعليق الدراسة غداً
تعليق الدراسة غداً في السعودية

نشر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم، تحذيرا للمواطنين من وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مُثارة، على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد.

أعلنت الإدارات التعليمية في عدد من المناطق اليوم، عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد، وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي، وذلك بسبب التقلبات الجوية المتوقعة.

من جانبها، أصدرت إدارة التعليم بمكة بيانا ذكرت فيه أنه تم تعليق الدراسة اليوم الأحد، وقالت: بناء على ما وردنا من المركز الوطنيِ للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم؛ ، فقد تقرر أن تكون الدِّراسة ليوم غدٍ الأحد عبر منصَّة مدرستي التعليمية بالعاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة.

كما شمل التعليق إدارة تعليم المخواة بمنطقة الباحة وإدارة تعليم منطقة عسير، وتضمن التعليق محافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان، ومنطقة حائل.

وبالمثل وجهت إدارة تعليم جدة بتحويل الدراسة غداً الأحد عن بُعد عبر منصة مدرستي بمدارس محافظة خليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بخليص.

كما قررت جامعة جدة تعليق الدراسة اليوم الأحد في فروع الجامعة بخليص والكامل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم الأحد 4-9-1444هـ بفرعي الجامعة بمحافظة خليص ومحافظة الكامل وستكون الدراسة عن بُعد والدوام للموظفين حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.

 

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