عشبة غير متوقعة تحسن المزاج وتقوى الشعر وتحسن الهضم

يعد إكليل الجبل من الأعشاب الطبيعية التى تساعد في علاج مشاكل صحية عديدة بل وله فوائد نفسية وتجميلية عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم أهم فوائد الروز ماري أو إكليل الجبل.

تحسين المزاج وتعزيز اليقظة



كغيرها من الأعشاب من عائلة النعناع، تُعتبر رائحة إكليل الجبل " محفزًا إدراكيًا"، ويمكن أن تساعد على الشعور بمزيد من اليقظة والتركيز كما أظهرت بعض الدراسات أن للمركبات الموجودة في إكليل الجبل/زيت إكليل الجبل تأثيرات وقائية للأعصاب، وقدرة على تحسين الذاكرة والأداء الإدراكي من خلال منع تحلل الأستيل كولين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تُساهم في التركيز وحفظ المعلومات.

علاوة على ذلك، رُبطت رائحة إكليل الجبل المنعشة والمنشطة بتحسين المزاج، وتقليل النعاس، وخفض مستويات التوتر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قدرته على تقليل إفراز هرمون التوتر الكورتيزول ولهذا السبب، يُستخدم إكليل الجبل في بعض الشموع، ومعطرات الجو المنزلية، وزيوت العلاج العطري، وغيرها.

تحفيز نمو الشعر



يُستخدم إكليل الجبل (غالبًا على شكل زيت إكليل الجبل) في بعض منتجات العناية بالشعر، حيث يُساعد على تعزيز نمو الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس، إذ يُحارب القشرة وتهيج الجلد المُسبب للجفاف. كما يُمكن أن يُقلل من تأثير هرمون التستوستيرون على بصيلات الشعر، والذي قد يُؤدي إلى تساقط الشعر والصلع وترققه.

تخفيف عسر الهضم



لطالما كانت هذه العشبة، سواءً مطبوخة مع شاي الأعشاب أو منقوعة فيه ، علاجًا طبيعيًا لمشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك فقدان الشهية، وحرقة المعدة/ارتجاع المريء، والغازات، والانتفاخ، وآلام البطن. ويبدو أنها قادرة على تحفيز إفراز السوائل الهضمية، بما في ذلك العصارة الصفراوية، مما يساعد على الهضم.

