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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السوداني يبدأ تطوير إضاءة استاد الجوهرة الزرقاء

الهلال
الهلال

أعلن هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، عن البدء في إجراء تغييرات على مستوى الاستاد الخاص بالفريق، بما يناسب مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.


وكتب رئيس الهلال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: “بحمد الله وتوفيقه وصل قبل قليل مهندسو الشركة الإسبانية إلى الخرطوم لعمل المساحات الفنية للشروع الفوري في تركيب اضاءة إستادنا بمستوى يطابق مواصفات الفيفا ويواكب المعايير الدولية ليكتسي حلة ذاهية ويصبح منارة تتوهج تضيء سماء أم درمان ويستريح بها العامة ويستضيء بها السابلة. 

وأضاف: نسأل الله أن ينير بصر وبصيرة رئيسنا الفخري أبو ناصر المستشار تركي آل الشيخ الذي ملأ أركان استادنا بهالات الضياء هذا القائد الذي دخل قلوب جماهير الهلال من أوسع أبوابها.. وفي الختام نوعد جماهيرنا ببشريات وأفراح قادمة.. وبالله التوفيق والنجاح”.

الهلال والأهلي


ويواجه فريق الهلال السوداني منافسه الأهلي، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بترتيب المجموعة الثانية، وفي حال في المارد الأحمر بالمباراة المرتقبة بتأهل رسميا الي دور ربع نهائي البطولة .

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