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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تامر عبد المنعم: اتولدت في بوقي معلقة دهب.. والمسرح ارتبط بالضحك

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

تحدث الفنان تامر عبد المنعم، عن طفولته وعلاقته بوالده ووالدته الراحلة معربًا عن حزنه الشديد لفقدانها، بجانب تعليقه على انتقادات فيلم كيرة والجن، وانتقادات الفنان أشرف عبد الباقي ومسرح مصر.

https://fb.watch/jv7aviAhZk/

وقال تامر عبد المنعم، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج VIP المذاع عبر شاشة قناة هي: أنا إنسان حساس جدًا ومُرهف، لأني باخد الأمور شوية على صدري وبثق في الناس بسرعة والصفات كلها بتؤدي إلى النتيجة دي، وبعض الناس بتشوفني حاد لأني حقيقي ومش بعرف أمسك العصاية من النص.

وتابع: أنا حقيقي مولود وفي بوقي معلقة دهب، والحمد لله وأما بنعمة ربك فحدث، وأنا كنت أحسن من ناس كتير غيري وأمي وأبويا كانوا معايا أطول فترة ممكنة وشافوا أولادي، أبويا ربنا يدي له الصحة وأمي توفت وأنا عمري 42 سنة، عندي بيت ووالدي في مناصب ومجوعتش.

وأعرب تامر عبد المنعم عن حزنه الشديد لفقدان والدته، قائلًا: كنت بحب والدتي جدًا ومتعلق بيها، والأم هي مصدر الحنان والدعاوي اللي ملهاش أول من آخر، فعلًا الجنة تحت أقدام الأمهات، وأنا شعرت باليتم وعرفت يعني إيه يتم لما أمي ماتت مع أن كان عندي 42 سنة لما هي ماتت مكنتش صغير، وكنت ببكي زي الطفل الصغير وحسيت بالضعف وحسيت إن أنا اتعريت وحسيت وبالهوا الساقع بقالي 5 سنين، أمي كانت دفا.

وأضاف: كانت بتعملي كل حاجة وأثرت فيا بتربيتها وحنيتها، ولو كل واحد يعرف أمه اللي عايشة دي نعمة عاملة إزاي عمره ما هيضايقها ولا هيزعلها بتصرف أو نظرة، ولما توفت حسيت بالبرد، وزوجتي الحالية عوضتني شوية عن الاهتمام والحنية من أمي، وأنا في وقت ضعفي بتكئ عليها، وهي بتاخد الجانب بتاعي على طول الخط، ودا اللي كانت أمي فيه.

كما علق تامر عبد المنعم، على انتقادات فيلم كيرة والجن، قائلًا: فيلم كيرة والجن تقيل وقوي ومخرج كبير وإنتاج ضخم ومفخرة للصناعة المصرية، والفن أذواق ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع.

أما عن الانتقادات التي طالت الفنان أشرف عبد الباقي وأبطال مسرح مصر، فعلق تامر عبد المنعم قائلًا: أشرف عبد الباقي فنان كبير وأضاء المسرح، أنك تُضئ مسرح دا إنجاز، وكم من المسارح اللي عليها تراب في المدينة ومقفولة ولا يصح تكون في دولة زي مصر، أشرف عبد الباقي ذهب بفرقته وأصبحوا نجوم، ولو كانت الفرقة دي أو من على شاكلتها ستضيئ المسرح فمرحب بيهم لأن دا عمل إنساني عظيم.

واستكمل: اللي عايز يهاجم يهاجم، أو يورينا ويفتح هو كمان مسرح، ومسارح الدولة موجودة ومسرح أشرف عبد الباقي بينجح أكتر مع أن التذكرة أغلى والناس بتقف طوابير، وبيقدم إيه بيقدم ضحك، وإحنا المسرح عندنا ارتبط بالضحك.

تامر عبد المنعم

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