اليوم ولمدة أسبوع| انعقاد الجمعيات العمومية لشركات توزيع الكهرباء لاعتماد الموازنات المالية

تبدأ اليوم الأحد، انعقاد الجمعيات العمومية لشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2023/2024 برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتبدأ الاجتماعات بانعقاد الجمعية العمومية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء تليها شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء ثم تختتم بانعقاد عمومية شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

أما يوم الاثنين تنعقد الجمعية العمومية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ثم شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ثم شركة القاهره لإنتاج الكهرباء كما تعقد شركة الخدمات الطبية اجتماعها في نفس اليوم.

ويشهد يوم الثلاثاء انعقاد الجمعية العمومية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تليها شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ثم تعقد عمومية شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

ويشهد يوم الأربعاء انعقاد الجمعية العمومية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ثم تختتم بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وفى يوم الخميس تنعقد الجمعية العمومية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ثم تختتم الفعاليات بعقد عمومية شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.