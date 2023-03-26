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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس على الإفطار؟

العرقسوس
العرقسوس

يفضل العديد من الأشخاص تناول العرقسوس في رمضان على الإفطار  ويحتوي العرقسوس على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.

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وإليك فوائد تناول العرقسوس

الجهاز الهضمي
واحدة من أعظم نقاط القوة للعرقسوس هو قدرته على المساهمة في تهدئة مشاكل المعدة والبطن بما في ذلك قرحة المعدة وحموضة المعدة ومشاكل الالتهاب الأخرى التي تؤثر على المعدة.

يختار بعض الأشخاص شرب شاي جذر العرقسوس طوال اليوم للحفاظ على أمعائهم

راحة الجهاز التنفسي
يقال أيضًا أن العرقسوس يساعد في علاج أعراض البرد والأنفلونزا مثل السعال والتهاب الحلق.

تم استخدام جذر العرقسوس كعلاج لمشاكل الجهاز التنفسي العلوي منذ آلاف السنين وما زال يستخدم من قبل الأشخاص اليوم للمساعدة في معالجة الالتهابات المختلفة

العرقسوس فوائد تناول العرقسوس الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي الالتهاب

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