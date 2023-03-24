عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحة أسرتك أهم.. احذري من استخدام ورق الألومنيوم على سفرة رمضان

ورق الألمنيوم
ورق الألمنيوم

ورق الألومنيوم ليست عنصرًا صديقًا للمطبخ ، ولكن لحسن الحظ يمكن استبدالها بسهولة ببدائل مثل القماش القابل لإعادة الاستخدام أو لفائف شمع العسل ، وأغطية السيليكون ، وأغطية السيلبات لألواح الخبز ، وحاويات تخزين الطعام المصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

txt

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احرص على تناول هذه المشروبات على السحور

txt

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات قبل الإفطار؟

وإليكم أفضل بدائل لورق الألومنيوم

1. قطعة قماش قابلة لإعادة الاستخدام أو لفائف طعام شمع العسل

واحدة من أفضل البدائل الصديقة للبيئة لرقائق الألومنيوم كغطاء أو غلاف لتخزين الطعام هي أغلفة الطعام القماشية القابلة لإعادة الاستخدام ، والتي يمكن غسلها وإعادة استخدامها لسنوات.

2. غطاء سيليكون 
بديل آخر صديق للبيئة لرقائق الألومنيوم هي الغطيان المصنوعة من السيليكون ، والتي يمكن استخدامها كبديل لرقائق القصدير لبطانة صفائح الخبز أو تغطية المقالي عندما تكون في الفرن.

تُصنع السيليكون من مادة غير سامة تأتي بأشكال وأحجام مختلفة ويمكنها تحمل درجات حرارة الأفران العالية دون أن تذوب أو تحترق.

3. أوعية تخزين الطعام المصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ
للحصول على بديل مستدام لرقائق الألومنيوم لتخزين الطعام في الثلاجة أو الفريزر ، جرب استخدام أوعية تخزين الطعام المصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ

الالومنيوم ورق الألومنيوم بدائل لورق الألومنيوم سيليكون الزجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

العاصفة تقترب.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

عملة احتياطية جديدة.. عدد كبير من الدول يستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

أحمد حسن: لجنة جديدة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. بعد كشفها حقيقة ارتباطها بالفيشاوي.. إطلالات وضعت رانيا يوسف في مأزق.. وناهد السباعي تثير الجدل

لمريض السكري.. احرص على اتباع هذا النظام في رمضان

مشروب رمضان .. طريقة تحضير التمر الهندي بالخطوات

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات قبل الإفطار؟

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احرص على تناول هذه المشروبات على السحور

لن تصدق.. تناول الفول يوميا على السحور يؤثر على هؤلاء الأشخاص

غير الفول والزبادي .. 3 أكلات خفيفة في السحور تشعرك بالشبع

مشروب رمضان.. طريقة تحضير السوبيا بالخطوات

ترشيحاتنا

سعر جوال Oppo Reno8 في السعودية

الحبس سنة أو الغرامة عقوبة سم الحيوانات فى قانون العقوبات المصرى

سورة الكهف في أول جمعة من رمضان.. 4 أمور تغفل عنها

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

أول جمعة من رمضان.. انخفاض في أسعار الدواجن

شاهد .. السعودية تستعد لأول جمعة في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحة أسرتك أهم.. احذري من استخدام ورق الألومنيوم على سفرة رمضان

البكتيريا الآكلة للحوم.. تحذير من كارثة لهذه الدولة بسبب تغير المناخ

غير مكلفة.. طرق فعالة وسريعة لترطيب البشرة في الصيام

لو تعبان أو مرهق.. نصائح فعالة للتغلب على الكسل في رمضان

فيديو

الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

كلمت دلال عبدالعزيز..يسرا ترد على حضورها حفل زفاف ليلة جنازة سمير غانم

ناهد السباعي: مواظبة على الأذكار وبصلي وبكلم ربنا

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ