صحة أسرتك أهم.. احذري من استخدام ورق الألومنيوم على سفرة رمضان

ورق الألومنيوم ليست عنصرًا صديقًا للمطبخ ، ولكن لحسن الحظ يمكن استبدالها بسهولة ببدائل مثل القماش القابل لإعادة الاستخدام أو لفائف شمع العسل ، وأغطية السيليكون ، وأغطية السيلبات لألواح الخبز ، وحاويات تخزين الطعام المصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

وإليكم أفضل بدائل لورق الألومنيوم

1. قطعة قماش قابلة لإعادة الاستخدام أو لفائف طعام شمع العسل

واحدة من أفضل البدائل الصديقة للبيئة لرقائق الألومنيوم كغطاء أو غلاف لتخزين الطعام هي أغلفة الطعام القماشية القابلة لإعادة الاستخدام ، والتي يمكن غسلها وإعادة استخدامها لسنوات.

2. غطاء سيليكون

بديل آخر صديق للبيئة لرقائق الألومنيوم هي الغطيان المصنوعة من السيليكون ، والتي يمكن استخدامها كبديل لرقائق القصدير لبطانة صفائح الخبز أو تغطية المقالي عندما تكون في الفرن.

تُصنع السيليكون من مادة غير سامة تأتي بأشكال وأحجام مختلفة ويمكنها تحمل درجات حرارة الأفران العالية دون أن تذوب أو تحترق.

3. أوعية تخزين الطعام المصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ

للحصول على بديل مستدام لرقائق الألومنيوم لتخزين الطعام في الثلاجة أو الفريزر ، جرب استخدام أوعية تخزين الطعام المصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ