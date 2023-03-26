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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسعار السلع رابع أيام رمضان |تراجع جديد في الدواجن والبط.. واستقرار اللحوم

صدى البلد

 الزراعيين :الأعلاف متوفرة في الأسواق و دخول كميات كبيرة من الكتاكيت وزيادة الدورات الإنتاجية

 انخفاض قادم في أسعار الدواجن 

الفلاحين : ارتفاع أسعار اللحوم الحية بالأسواق ، وكيلو البتلو ب 260 جنيها
 

فى رابع أيام رمضان،  يقبل المواطنون علي شراء اللحوم والدواجن والبيض ، وذلك لتحضير موائد الإفطار والسحور ، ويزداد الإقبال على شراء السلع بنسبة تتراوح من 30 لـ 40 % خلال الشهر الفضيل إلا أن الحكومة بذلت مجهودات عديدة لتوفير السلع أمام المواطنين. 

يقول حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت عن نفس التوقيت من العام الماضي بنسبة 100% تقريبا.
 

ولفت نقيب الفلاحين، إلي أن أسعار كيلو اللحمة الحي للعجول البقري الفاخر( وزن 400 كيلو )  ارتفع من 69 جنيها في نفس التوقيت من العام الماضي الي نحو 127 جنيها حاليا.
 

وأضاف أبوصدام، أن أسعار كافة المواشي ارتفعت ارتفاعات كبيرة  هذا العام فتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم(الحي ) من 115 الي 127 جنيها ولم يترواح سعره العام الماضي  السبعين جنيها ووصل كيلو لحم الجاموس الفاخر القائم من 110 الي 115 جنيها وكان سعره العام الماضي من  60 ال65 جنيها.

فيما تراوحت اسعار الابقار الصغيرة تحت عشر من 27000 الف جنيه  الي 32000 الف جنيه  والجاموس تحت عشر من  26000 الي 35 الف جنيه فيما ارتفعت كافة اسعار الجاموس الوالد والبقر الوالد والعجول القنية الصغيرة الي ضعف اسعارها تقريبا في نفس التوقيت من العام الماضي .

وأشار عبدالرحمن، إلي أن اللحوم الحمراء المذبوحة زادت اسعارها بنفس المعدل حيث ارتفعت اسعار الكندوز من 160 و170 العام الماضي الي نحو 230 و 270 جنيه حاليا وارتفع سعر كيلو الجملي من 110 العام الماضي الي 190 جنيه حاليا وكذلك ارتفعت أسعار اللحوم الاخري من الضان والمجمدة والمبردة والبتلو  بنفس الوتيرة.

 ومن جانبه ، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن جميع المؤشرات توحى بانخفاض قادم فى أسعار الدواجن، خاصًة بعد مجهودات عديدة تقوم بها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع أمامهم فى شهر رمضان الكريم.

وأشاد “خليفة”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، بقرار الدولة استيراد الدواجن البرازيلية من أجل سد الفجوة فى الدواجن بعد أزمة نقص الأعلاف، موضحًا أن الدولة حريصة على توفير السلع من بأسعار أقل من الأسواق من خلال منافذ “أمان” و"أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ التابعة للدولة.

وأشار إلى أن الأعلاف متوفرة في الأسواق، وتم دخول كميات كبيرة من الكتاكيت وزيادة الدورات الإنتاجية، إضافة إلى الدواجن البرازيلي التي أدت إلى زيادة المعروض.

 وتتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 68 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو 76 و 78،، أما الدواجن الأمهات الأبيض إلى 58 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 65 جنيهًا ،و سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 78 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 88و 92 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 69 إلى 70 جنيهًا ، كما يتراوح سعر البط المولار من 77 إلى 79 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 90 جنيهًا ، ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 77 إلى 83 جنيها.

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