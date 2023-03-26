علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف تنظم ورشة عمل «التوعية بالإعاقة»

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ورشة عمل "التوعية بالإعاقة"، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة أبو النيل، عميد الكلية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، حيث تم تنفيذ فعاليات ورشة العمل بمركز التدريب والخدمة العامة بالكلية، من خلال التعاون بين مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة وهيئة “اميدايست” ومؤسسة “حلم”.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة من خلال كلياتها المتنوعة تحرص على خلق تفاعل مجتمعي للاهتمام والوفاء بحقوق ذوى الهمم حتى يصبحوا أعضاءً مؤثرين في المجتمع، إيماناً بأنهم أصحاب قدرات خاصة.

وشدد على أهمية دور الجامعة ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بالإعاقة وتقديم الرعاية لهم ولأسرهم، وهو ما تقوم عليه الجمهورية الجديدة من تقديم فرص حقيقية لدمج ذوي الهمم مع المجتمع، والمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والاجتماعية.

وقالت الدكتورة هبة أبو النيل، عميد الكلية، إن التدريب حضره عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين تم ترشيحهم من قِبل عدد من الكليات المختلفة والمهتمة بالطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، مثل كليات التجارة، والآداب، والحقوق، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والألسن، والسياسة والاقتصاد، والخدمة الاجتماعية، والعلوم، والإعلام، والهندسة، والتربية للطفولة المبكرة، والتكنولوجيا والتعليم، والتمريض، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وخلال فعاليات الورشة، قام الدكتور هيثم ناجي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، بالتعريف برؤية ورسالة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وتوضيح الهدف من هذه الورشة، وضرورة توظيف تلك الفنيات والمهارات أثناء التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، كما قدم المدربون تجاربهم الشخصية مع الإعاقة، وفنيات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم تنفيذ ثلاثة أنشطة تدريبية شارك فيها جميع المتدربين لمعايشة بعض ملامح حياة ذوي الإعاقة، وهي التوعية بكيفية استخدام الكراسي المتحركة، وتعلم طريقة برايل، وتنمية بعض المهارات بالاعتماد على يد واحدة مثلما يتعامل بعض الأشخاص ذوي الشلل أو تشوه الأطراف.

وفي نهاية الفعاليات، قدم الحضور الشكر والتقدير للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، لاهتمامه بالطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وإتاحة الفرص لتنفيذ مثل هذه الدورات وورش العمل لتوعية المجتمع بالإعاقة، ونشر فنيات التعامل مع ذوي الإعاقة.