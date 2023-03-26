برلماني يطالب بزيادة الاهتمام بذوي الإعاقة بمراكز الشباب في المحافظات

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة قدمت الكثير لذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن وزارة الشباب لها إسهامات كبيرة، في دعم حقوق ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم. بشان طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم ۸۲ للائحة التنفيذية لقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وطالب النائب محمود منصور في كلمته، بضرورة مراعاة ما بداته الوزارة من استمرار الاهتمام بذوي الإعاقة في كافة مراكز الشباب خاصة في المحافظات والمدن، حيث نلاحظ عدم اهتمام كافي بذوي الإعاقة، في مراكز الشباب خاصة في المحافظات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إن مراكز الشباب والنوادي لها دور فعال فى دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودا وعقبات نجدها غير مبررة.