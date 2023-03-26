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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مى عمر
مى عمر

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج خبر سرى الذى تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عن فيديو جديد للفنانة مى عمر قبل إذاعة حلقتها اليوم. 

ووجهت أسماء إبراهيم سؤالا صريحا الى مى عمر عن مدى امكانية تعاونها مع الفنانة غادة عبد الرازق رغم الخلاف الذى نشب بين غادة وزوجها محمد سامى والذى لم ينته حتى الآن. 

وجاء رد مى عمر على سؤال أسما إبراهيم قاطع بالرفض التام التعاون مع غادة عبد الرازق فى عمل واحد. 

مى عمر وأسما إبراهيم

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم مساء اليوم الفنانة مي عمر فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها حبر سري، فى موسمه الرابع والذي يعرض عبر شاشة القاهرة والناس.

تتحدث مي خلال الحلقة عن كثير من الأمور العملية والشخصية في حياتها الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تفاصيل مسلسلها الجديد علاقة مشروعة مع ياسر جلال.

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كما تتطرق مي خلال الحلقة عن الحديث عن أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة وخلع حلا شيحة للحجاب.

مي عمر تتحدث عن مسلسلها الجديد

وكشفت الفنانة مي عمر أن دورها في مسلسل  علاقة مشروعة  مختلف كلية عن أية أدوار سابقة لها وأنه ثاني تعاون يجمعها بالفنان الكبير ياسر جلال قائلة : " ثاني تعاون لي مع ياسر جلال علاقة مشروعة مسلسل مختلف  لا يشبه  وهو خليط  اجتماعي وتشويقي ورومانسي  خليط من  أشياء كثيرة وتداخل في كثير من النقاط والمشاعر.

وتابعت خلال مداخلة لها في برنامج كلمة اخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن المختلف في  مسلسل “علاقة مشروعة”، أن الشخصيات من الصعب  تحديد  طيبتها من شرها  قائلة : " المختلف أن شخصيات العمل من الصعب تحديد الطيب والشرير مسلسل علاقة مشروعة فيه مشاعر وأحاسيس كتير، والشخصيات صعب تحددي هي طيبة ولا شريرة.

برنامج خبر سرى أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم مي عمر الفنانة مى عمر

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رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

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