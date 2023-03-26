ندوة دينية للداعية شريف شحاتة بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر

نظمت لجنة المرأة بالتعاون مع اللجنة العليا للجان، وتحت إشراف الإدارة التنفيذية بالأهلي، ندوة دينية للداعية الإسلامي شريف شحاتة، بفرع مدينة نصر، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

حملت الندوة عنوان «خمس خطوات للفوز برضا الله في رمضان»، تحدث خلالها الداعية شريف شحاتة عن أهم الأشياء التي يجب على كل شخص القيام بها خلال الشهر الكريم لكي يتقرب إلى الله، كما حرص على الرد على أسئلة أعضاء النادي الذين حضروا الندوة.

وعقب انتهاء الندوة حرص عمرو غالب، عضو اللجنة العليا للجان، على إهداء شريف شحاتة درع النادي الأهلي، والتقط الضيف مجموعة من الصور التذكارية مع أعضاء وعضوات الأهلي.