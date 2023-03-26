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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو بالكنيست يصف قرار نتنياهو بالـ "مجنون" ويحذر من استمراره في الحكم

نتنياهو
نتنياهو

قال جدعون ساعر عضو الكنيست عن الليكود اليوم الأحد، إن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت قرار مجنون لا سابق له. مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مصمم على دفع إسرائيل للهاوية.

كما أكد جدعون ساعر، أن كل يوم إضافي يقضيه نتنياهو في منصبه يعرض إسرائيل ومستقبلها للخطر.

كما أضاف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، "ندعم غالانت ونتنياهو يضع نفسه فوق الأمن".

وقال قادة الاحتجاجات الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف كديكتاتور أصيل.

ومن جانبه صرح ائتلاف الوحدة الوطنية الإسرائيلي تعليقا على إقالة وزير الدفاع، بأن نتنياهو مصمم على إلقاء إسرائيل في الهاوية.

كما صرح حزب العمل الإسرائيلي اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على أمن تل أبيب.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن إقالة جالانت خطوة جديدة تمس بالأمن القومي.

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