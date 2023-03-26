3000 جنيه في 7 محافظات.. وظائف خالية للشباب من الجنسين

يبحث عدد كبير جدا من الشباب عن وظائف شاغرة بالمحافظات، وتوفر عدد من المميزات التي تساهم في تسهيل الحياة، والتي تتحمله وزارة القوي العاملة، بالتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثمارى لتوفير وظائف لائقة.

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 295 فرصة عمل بفروع شركة أمان لتمويل المشروعات بـ 7 محافظات للعمل بوظيفة أخصائي مسئول إئتمان للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه بالإضافة إلى الحوافز والبدلات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم.

تم توفير فرص العمل بمحافظات البحيرة والسويس والشرقية والمنوفية والإسكندرية والغربية والإسماعيلية للعمل بوظيفة مسئول إئتمان برواتب تبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى البدلات والحوافز، وتأمين اجتماعي وصحي وتأمين على الحياة، وأجازة ومي الجمعة والسبت، وفترات العمل 8 ساعات عمل يومية.

الفرص المتوفرة في أفرع شركة أمان الموجودة في المحافظات التالية:-

محافظة الغربية بفروعها "سنباط - السنطة - كفر الزيات - سمنود - زفتى "

محافظة الإسكندرية بفروعها " السيوف - المندرة - كرموز - العامرية - المنشية - العجمي"

محافظة البحيرة بفروع " النوبارية - حوش عيسى "

محافظة المنوفية بفروعها " شبين الكوم - قويسنا - منوف - تلا - الباجور - سنتريس - بركة السبع - الشهداء - أشمون"

وظائف شاغرة بمحافظة القاهرة

شرطة تاجر للتنمية

وظائف خالية 15 مهندسا زراعيا تخصص مكافحة الحشرات

براتب يبدأ من 3500 جنيه وفقا للخبرة

سن 25 حتى 45 عاما مع حوافز 1500 كل 3 شهور مع إجازة مدفوعة الأجر 5 أيام للمغتربين.

فرص العمل بمحافظة الجيزة

مجموعة شركات الصياد طلبت عدد 500 فرد أمن

على أن تكون الشروط من جميع المؤهلات

والسن حد أدنى 22 عامًا

وحد أقصى 45 عامًا

على أن يكون الراتب 3500 جنيه.

مزايا العمل تضمنت وشملت

تأمينا صحيًا واجتماعيًا

مواصلات

إقامة

ومواقع العمل بـ 6 أكتوبر

مخازن معدات بـ 6 أكتوبر

خط المترو الجديد

أسيوط الجديدة

فرص عمل خالية بمحافظة الشرقية

شركة مصر الحجاز

تطلب مهندسين كهرباء ومهندسين ميكانيكا

خبرة من عامين حتى 4 أعوام

سن من 28 عاما حتى 40 عاما

توفير تأمينات ومواصلات

تحديد الراتب بالمقابلة وفقا للخبرة بنشرة القوى العاملة للشهر الحالي

مهندسين ميكانيكا بشركة الإيمان حتى 35 عاما خبرة 7 سنوات.

فرص عمل خالية بمحافظة بورسعيد

شركة الملابس الجاهزة

تطلب مهندسين ميكانيكا وهيدروليك

سن من 26 عام وخبرة من 3 حتى 5 سنوات

تحديد الراتب بالمقابلة.

وظائف خالية بمحافظة الفيوم

جرين لاند للصناعات

تطلب مهندسي إنتاج سن من 22 حتى 25 عاما براتب يبدأ من 4000 جنيه.

فرص عمل شاغرة محافظة الغربية

شركة دلتا مصر بالمحلة الكبرى

مهندسين كهرباء حتى 40 عاما ويحدد الراتب بالمقابلة.

فرص عمل

تخصصات وظائف القوي العاملة



أعلنت 41 شركة قطاع خاص الحاجة إلي مهندسين زراعة وميكانيكا وكهرباء ونسيج

تتوافر فرص عمل للراغبين فى العمل كمحاسبين ومدرسين فيزياء وأحياء ورياضيات ولغة عربية وإنجليزية

تتضمن فرص العمل المتاحة الحاجة إلى مندوبين مبيعات و شؤون عاملين و مشرفين جودة

الحاجة إلى فنيين جميع التخصصات وعمال إنتاج و أفراد أمن بمواقع مميزة

تشمل التخصصات المطلوبة أخصائيين تمويل و معلمين سباحة

الحاجة إلى مترجمين لغة صينية ومحاضرين برمجة وحاسب آلي ولغة ألمانية

التخصصات الفندقية و مهن التفصيل والخياطة وسائقين وعمال نظافة وتجميع وخدمات

أعلنت 41 شركة قطاع خاص في 11 محافظة عبر وزارة القوي العاملة عن حاجتها لشغل 3116 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة.

وتوفر تلك الشركات الخاصة فرصة عمل و رواتب مميزة للعاملين بها حيث تبدأ من 2700 جنيه شهريا

العديد من المميزات الأخري مثل التأمين الصحي والاجتماعي

يستمر التقديم خلال شهري مارس وأبريل 2023.

أماكن فرص عمل الشركات الخاصة المعلنة من القوي العاملة

وتتوفر فرصة عمل داخل 41 شركة لشغل 3116 وظيفة داخل 11 محافظة

وهى محافظة القاهرة، محافظة بورسعيد محافظة أسيوط والإسكندرية والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية و الدقهلية وجنوب سيناء.

وظائف القوى العاملة لذوى الهمم بالقاهرة

توفير 130 فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات الحركية برواتب مجزية، للعمل بمدينة نصر، والعاشر من رمضان، ومدينة العبور، ومدينة 15 مايو، وأكتوبر، والتجمع، ومدينة بدر، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والمعادى، والشروق، ومدينتى.

التخصصات المطلوبة تتمثل في: محاسبين، وموظفين موارد بشرية، وأخصائيون مشتريات، وكاشير، ومنسق ممرات.

شروط المتقدمين لوظائف القوى العاملة



مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف القوى العاملة وهي كالتالي: -

إجادة اللغة الإنجليزية ( إجادة تامة )

إجادة الحاسب الآلى ms office

عدد ساعات العمل 8 ساعات يومية

ويومين راحة أسبوعية

مع توفير تأمين صحى واجتماعى لوظائف مجال الخدمات.

وظائف إعلان القوى العاملة بالمحافظات

وأعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص العمل بمحافظة الجيزة خلال شهر مارس الجاري وأبريل المقبل، وذلك من خلال نشرة التوظيف الشهرية والنصف شهرية.

القاهرة: شركة تايجر للتنمية تطلب وظائف خالية 15 مهندسا زراعيا تخصص مكافحة الحشرات، براتب يبدأ من 3500 جنيه وفقا للخبرة، سن 25 حتى 45 عاما مع حوافز 1500 كل 3 شهور مع إجازة مدفوعة الأجر 5 أيام للمغتربين.

الشرقية: شركة مصر الحجاز تطلب مهندسين كهرباء ومهندسين ميكانيكا خبرة من عامين حتى 4 أعوام سن من 28 عاما حتى 40 عاما مع توفير تأمينات ومواصلات وتحديد الراتب بالمقابلة وفقا للخبرة بنشرة القوى العاملة للشهر الحالي ومهندسين ميكانيكا بشركة الايمان حتى 35 عاما خبرة 7 سنوات.

بورسعيد: شركة الملابس الجاهزة، تطلب مهندسين ميكانيكا وهيدروليك سن من 26 عام وخبرة من 3 حتى 5 سنوات وتحديد الراتب بالمقابلة.

الفيوم: جرين لاند للصناعات تطلب مهندسي إنتاج سن من 22 حتى 25 عاما براتب يبدأ من 4000 جنيه.

الغربية: شركة دلتا مصر بالمحلة الكبرى طلب مهندسين كهرباء حتى 40 عاما ويحدد الراتب بالمقابلة.

طريقة التقديم على فرص عمل القوي العاملة

ويمكن للراغبين فى الحصول على فرصة عمل ضمن الوظائف الشاغرة المعلنة تقديم طلب من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات وتأتي بدورها تقوم باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها