الأجهر الحلقة 4 :أحمد صفوت يعاند عمرو سعد ووالده

يستمر أحمد صفوت في معاداة عمرو سعد ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الأجهر التي عرضت مساء اليوم، رغم وعده لوالده بعدم التجاوز مرة أخرى.

حاول عمرو سعد الحديث مع نجل المعلم سعداوي "ميدو" الذي يقوم بدوره أحمد صفوت أثناء البحث عن والده، لكنه سخر منه، ورفض الاستجابة للحديث معه.

في الوقت نفسه يترك أحمد صفوت، سارة سلامة ووالدها يؤثرون على تفكيره، وحثه على معاداة والده بسبب ثقته في مصطفى الأجهر على حسابه، بسبب عملهما سويا لفترة طويلة.

يستمر مصطفى الأجهر والمعلم السعداوي "سيد رجب"، في تجارة الألماس، ويتفقان على شحنة جديدة مستوردة من إفريقيا، في أول شراكة واضحة بينهما، ما يتسبب في زيادة الغيرة لدى أحمد صفوت.



مسلسل الأجهر من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته مع عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت كلا من درة وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي وأنوشكا وغيرهم.