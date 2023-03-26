عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد الشهامة.. مأساة شاب دفع حياته لمحاولته إنقاذ طفلة في أوسيم

صدى البلد

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة شاب إثر محاولته إنقاذ طفلة سقطت من أعلى عقار بأوسيم.

طلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثة الشاب، واستعلمت عن الحالة الصحية للطفلة المصابة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص وطفلة من علو بشارع السلام من شارع الجمعية الزراعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو طفلة أعلي سطح العقار محل سكنها اختل توازنها وسقطت من علو وخلال ذلك حاول أحد أقاربها انقاذها وقفز خلفها مما تسبب في مصرع الشاب وإصابة الطفلة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

شهيد الشهامة مأساة شاب اوسيم انقاذ طفلة النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

مرتضى منصور يخرج من محبسه اليوم

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

عاجل| أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إقالته

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

ترشيحاتنا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وإنبي

غدا.. لاعب كرة قدم شهير أمام محكمة الأسرة بسبب قضية «إثبات نسب»

نتنياهو تجاوز الخط الأحمر.. بيان مشترك للمعارضة الإسرائيلية بشأن إقالة وزير الدفاع

أنا آسف.. مؤدي المهرجانات أبو ليلة يعتذر على الهواء لهذا السبب

خصم 70% على سعر هيونداي توسان 2023 .. تفاصيل

قنصل إسرائيل في نيويورك يتقدم باستقالته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ حكم قضائى عليها.. صور وضعت شيرين عبد الوهاب فى مرمى الانتقادات

الكتيبة 101 الحلقة 4.. السيطرة على محطة كهرباء سيناء بعد هجوم الإرهابيين

حسن الخاتمة|وفاة معتمرة مصرية أمام الكعبة وزوجها ينعيها بكلمات مؤثرة

مسلسل ستهم الحلقة 4.. روجينا ترفع قضية على جهاد سعد للمطالبة بميراثها

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ