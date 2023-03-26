شهيد الشهامة.. مأساة شاب دفع حياته لمحاولته إنقاذ طفلة في أوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة شاب إثر محاولته إنقاذ طفلة سقطت من أعلى عقار بأوسيم.

طلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثة الشاب، واستعلمت عن الحالة الصحية للطفلة المصابة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص وطفلة من علو بشارع السلام من شارع الجمعية الزراعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو طفلة أعلي سطح العقار محل سكنها اختل توازنها وسقطت من علو وخلال ذلك حاول أحد أقاربها انقاذها وقفز خلفها مما تسبب في مصرع الشاب وإصابة الطفلة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.