تألقت النجمة إيمان العاصي، في الحلقات الأولى من مسلسل “جعفر العمدة”؛ حيث تقدم واحدا من أقوى أدوارها الدرامية فى المسلسل، عبر شخصية "دلال"، زوجة "جعفر العمدة" محمد رمضان.

وظهرت “إيمان” في أفضل حالاتها الفنية، وتمكنت من تجسيد الشخصية بكل انفعالاتها وتحولاتها الدرامية؛ حيث تفقد جنينها بفعل فاعل، وتظل في حالة قلق بسبب هذا الموقف.

وأشاد جمهور السوشيال ميديا، بالنجمة إيمان العاصي، مؤكدين أنها تستحق لقب “أميرة الدراما”، حيث خلقت مباراة رائعة في الأداء بينها وبين النجم محمد رمضان، وبينها بين نجوم العمل (مي كساب ومنة فضالي وطارق النهري وهالة صدقي).

ونجح المخرج محمد سامي في توظيف “إيمان العاصي” في هذا الدور، والذي جاء مختلفا تماما عن أدوارها السابقة.

كما تفوقت إيمان العاصي، على نفسها، في أداء المشاهد ببراعة، وظهرت في أفضل حالاتها الفنية طوال الأحداث، خاصة في المشاهد التي جمعتها بـ محمد رمضان وطارق النهري ومي كساب.

ونجحت أميرة الدراما، في تقديم شخصية "دلال" ببراعة وإتقان كبير، وأبدعت في الدور، رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها؛ حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، متوقعين أن تكون “الحصان الرابح” في دراما رمضان هذا العام.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله.

إيمان العاصي تتألق في مسلسل �جعفر العمدة�.. وتحصد إشادات رواد السوشيال ميديا

إيمان العاصي تتألق في مسلسل �جعفر العمدة�.. وتحصد إشادات رواد السوشيال ميديا