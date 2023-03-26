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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

صدى البلد

تعد القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات التي يتم تناولها بشكل متكرر في جميع أنحاء العالم  وهناك العديد من الفوائد الصحية  لتناول كوب من القهوة يوميًا فهي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.


وفقا لموقع أكسبريس يعد داء السكري من النوع 2 هو حالة خطيرة تغير الحياة وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير. نتيجة لذلك ، قد يحتاج المرضى إلى ضبط نظامهم الغذائي وتناول الأدوية وإجراء فحوصات منتظمة للتأكد من صحتهم. يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

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وأظهرت دراسة الآن أن مشروبًا شائعًا يمكن أن يفيد ملايين الأشخاص ويقلل خطر الإصابة بمرض السكري .

وجدت الأبحاث المنشورة في Clinical Nutrition أن استهلاك القهوة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

أكدت الدراسة  أن زيادة استهلاك القهوة بمقدار كوب واحد يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة أربعة إلى ستة بالمائة.

ومع ذلك ، هناك مخاطر صحية مرتبطة بتناول الكثير من القهوة. توصي هيئة سلامة الغذاء الأوروبية بشرب ما لا يزيد عن خمسة أكواب في اليوم .

 

داء السكري داء السكري من النوع 2 ارتفاع مستويات السكر امراض القلب السكتة الدماغية

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