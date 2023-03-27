عمرو أديب يعلق علي الجدل المثار بسبب إعلان حسين فهمي للملابس الداخلية

علق الإعلامي عمرو أديب علي الجدل المثار علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الفنان حسين فهمي بتصوير إعلان منتجات ملابس داخلية، قائلا "الناس بتفعص في الممثلين ويقولك دا عمل إعلان كذا وده إعلان كذا .. وحسين فهمي عمل إعلان هدوم داخلية وكل الناس بتلبسها عادي مش عيب يعني".

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر 2، أن هناك نجمات عالميين يقوم بتصوير إعلانات للملابس الداخلية ولا أحد يعلق عليهم مثلما حدث في مصر، وإعلان الملابس الداخليه مثله مثل باقي الإعلانات لا يختلف فيها شئ، جميعها سلع تباع وتشتري.

وتابع عمرو أديب، أن محمد صلاح قام بعمل إعلان يعرض في شهر رمضان مثله مثل حسين فهمي ولا أحد أفضل من الآخر ولكن جميعهم في النهاية يقومون بالاعلان عن منتجات مصرية.