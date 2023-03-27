بينهم طفلان.. إصابة 5 أشخاص في اصطدام ملاكي بسيارة أخرى بالجيزة

شهد شارع البحر الأعظم، حادث تصادم سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين في شارع البحر الأعظم، وعلى الفور انتقل العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال سير سيارة ملاكي يقودها شخص، 30 سنة، بصحبة والدته انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انحرافها وعبورها الرصيف بالطريق المعاكس واصطدامه بسيارة أخرى ملاكي قيادة سيدة 40 عاما بصحبة طفلين «10 سنوات و12 سنة»، ما أدى إلى إصابتهم جميعا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.