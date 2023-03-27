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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة ٤.. ابن عم جابر يعود للبلد مرة أخرى

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بدأت الحلقة 4 من مسلسل «ضرب نار»، بظهور «مهرة ــ ياسمين عبدالعزيز»، لـ «جابر ــ أحمد العوضي»، في حفل زفاف أحد الجيران في الحى وأثناء الإحتفال يطلب «جابر»، من «مهرة» الزواج قائلا: «مابعرفش أتكلم كتير ومعرفش الدنيا عندك ايه، لكن اللى اعرفه مليش في اللف والدوران، وانتي خابرة الصعايدة ملهمش غير في الدوغري، ترضي تتجوزيني يابنت الناس».


وتوافق «مهرة» وترد وهي في غاية سعادتها قائلة: «وانا احب الدوغري والراجل اللى ليه كلمة».

ضرب نار الحلقة 4.. شقيق ياسمين عبد العزيز يسبب المتاعب بعد عرض زواج جابر

مسلسل ضرب نار الحلقة 3 .. ياسمين عبد العزيز ترفض الزواج من ماجد المصري


ويصدم شقيق «مهرة»، بعرض زواج جابر منها، وفور ما وافقت ينظر اليهما شقيقها بنظرات غير مطمئنة نهائيا، ومن ناحية أخرى تعترض أيضا شقيقتها الصغرى وتعاتبها لموافقتها على جابر الفقير، بدلا من «زيدان ــ ماجد المصري»، الرجل الغني الذي لديه ملايين، وترد عليها مهرة قائلة: «ده اللى قلبي اختاره»، كما تحاول أن تطمئنها انها لن تتركها نهائيا حتى بعد زواجها«.

وتظهر سحر صديقة مهرة في العمل، مع زيدان في مكتبه، ويسألها عن مهرة وتفاصيل حياتها، ويطلب منها ان تعرفه عليها، حيث تخبره انها على علاقة بـ جابر، ليرد عليها زيدان قائلا: «ومالوا بس عايزك تعرفيني عليها».

ضرب نار

شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل ضرب نار مفاجأة صادمة بعد أن طلب "زيدان بيه" ماجد المصري الزواج من "مهرة" ياسمين عبدالعزيز، الفتاة التي تعمل بمصنعه.

رفضت "مهرة" طلب "زيدان بيه" بعد أن قدم لها خاتم ألماظ، وأخبرته أنها مخطوبة بـ "دبلة فضة" الأمر الذي أثار غضب ماجد المصري.

اعترض أشقاء "مهرة" على رفضها الزواج من صاحب المصنع الرجل الثري "زيدان بيه" وأبدوا استغرابهم حول تصرفها ورفضها مثل هذا العرض المغري.

في الوقت الذي بدات قصة حب بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حيث لمح لها جابر الي إعجابه الشديد بها.

ضرب نار .  موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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