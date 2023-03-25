مسلسل ضرب نار الحلقة 3 .. ياسمين عبد العزيز ترفض الزواج من ماجد المصري

شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل ضرب نار مفاجأة صادمة بعد أن طلب "زيدان بيه" ماجد المصري الزواج من "مهرة" ياسمين عبدالعزيز، الفتاة التي تعمل بمصنعه.

رفضت "مهرة" طلب "زيدان بيه" بعد أن قدم لها خاتم ألماظ، وأخبرته أنها مخطوبة بـ "دبلة فضة" الأمر الذي أثار غضب ماجد المصري.

اعترض أشقاء "مهرة" على رفضها الزواج من صاحب المصنع الرجل الثري "زيدان بيه" وأبدوا استغرابهم حول تصرفها ورفضها مثل هذا العرض المغري.

في الوقت الذي بدات قصة حب بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حيث لمح لها جابر الي إعجابه الشديد بها.

مسلسل ضرب نار الحلقة ٢

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "ضرب نار " للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي بأحداث مثيرة .

سقطت أموال مهره في الشارع دون ان تراها .. ليجدها جابر الكوماندا والذي قام برد الاموال الي مهره مرة أخرى حيث بدا انه وقع في حبها.

بعد ذلك يدعو جابر الكوماندا ان تكون مهره من نصيبه .. حيث أبدى إعجابه بجمالها .

فيما يقوم رزق برفع السلاح على جابر الكوماندا لمحاولة اخذ الثأر؛ولكن العمدة يعلن وقوفه بجانب جابر ويهدد انه في حاله قتل جابر سيأخذ ثأره.



بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ضرب نار " للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي بأحداث مثيرة .

ضرب نار الحلقة الأولى:

وشهدت الحلقة ظهور ياسمين عبد العزيز " مهره" بدور بنت من حارة شعبية وتعمل في مشغل خياطة .

فيما ظهر أحمد العوضي بدور " جابر الكوماندا" وهو رجل صعيدي يعمل في اصلاح اطارات السيارات .

وتتصاعظ الاحداث سريعا حيث يقوم أحمد العوضي بخلاف مع احد كبار البلد والتي تنتهي المشكلة بقتل احد كبار العائلة علي يد ابن عمه.

من بعدها يقوم كتير الكوماندا بالسفر الي القاهرة ؛ هروبا من الثأر حيث ترغب العائلة الثانية في قتله.

فيما تقوم مهره بدخول القسم بعد قيامها بنغز مديرها في العمل بالمقص بعد محاولته التعدي عليها ولكن تخرج بعد ذلك .

وتنتهي الحلقة على المواجهة الاولى بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد قيام جابر بانقاذ شقيق مهرة من البلطجية ليذهب معه الي البيت و يرى مهرة في لحظة إعجاب شديدة ثم تنتهي الحلقة

ضرب نار . موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.