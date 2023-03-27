عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنتي.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم، بعيد ميلاد ابنتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نادين نسيب نجيم في صورًا برفقه ابنتها، وعلقت كاتبة: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي، جنتي، عيد ميلادك العاشر، اتمني من الله ان يحفظك، وأتمنى لكي حياة سعيدة وهادئة وناجحة... سأظل دائمًا هنا من أجلك لحمايتك، ودعمك”.

نادين نسيب نجيم وقصى الخولى 

مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.

يشارك في بطولة مسلسل وأخيرا كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

وتقدم نادين شخصية فتاة ذكية وقوية تحاول وتحارب للوصول لهدفها حتى لو كلفها حياتها وتخفي ماضيها المؤلم وقصص لا تخطر على بالأحد، وتعيش قصة حب من نوع خاص مع البطل.

 

نادين نسيب نجيم نادين نجيم مسلسل “وأخيرا” رمضان ٢٠٢٣ ابنه نادين نسيب نجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها رسميًا الآن والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

بعد الأمطار الرعدية.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس اليوم 5 رمضان

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

موضوعات متعلقة

من داخل الطائرة.. لاعبو منتخب مصر في سيلفي خلال رحلتهم إلى مالاوي

الحلقة الخامسة نار.. أحمد العوضي يشوق الجمهور لأحداث ضرب نار

هتبتدي حكايتنا.. مي كساب تشوق المتابعين لأحداث مسلسل جعفر العمدة

4 ملايين في حفل زفاف.. حسن شاكوش: مستكترين الفرحة علي الواحد

ياسمين صبري توجه رسالة مهمة لـ رحمة أحمد عن دور مربوحة

أحمد حسن:جميع مباريات كأس الرابطة انتهت بركلات الترجيح.. الزمالك الوحيد خسر بثلاثية

عقب الخروج من كأس الرابطة.. مهيب عبد الهادي يفتح النار على الزمالك

بالطبل والمزمار.. احتفالات أمام منزل مرتضي منصور عقب خروجه من السجن

ترشيحاتنا

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

توزيع مجوهرات بـ الكيلو على المعازيم.. فرح أسطوري يشعل السوشيال ميديا| تفاصيل

بسبب التعديلات القضائية.. محامي نتنياهو يهدد بالتنحي عن قضيته

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين

خصم 70 % علي بيجو 3008 موديل  2023

نَبِيٌّ ذكر اسمه 136 مرة في القرآن .. ما السبب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعز من الولد.. مشهد كوميدي لـ الوليد بن طلال مع حفيداته| فيديو

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ