جنتي.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم، بعيد ميلاد ابنتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نادين نسيب نجيم في صورًا برفقه ابنتها، وعلقت كاتبة: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي، جنتي، عيد ميلادك العاشر، اتمني من الله ان يحفظك، وأتمنى لكي حياة سعيدة وهادئة وناجحة... سأظل دائمًا هنا من أجلك لحمايتك، ودعمك”.

نادين نسيب نجيم وقصى الخولى

مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.

يشارك في بطولة مسلسل وأخيرا كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

وتقدم نادين شخصية فتاة ذكية وقوية تحاول وتحارب للوصول لهدفها حتى لو كلفها حياتها وتخفي ماضيها المؤلم وقصص لا تخطر على بالأحد، وتعيش قصة حب من نوع خاص مع البطل.