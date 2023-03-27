كوريا الجنوبية تتخطى 30 مليون إصابة بكورونا.. وعدد الوفيات صادم

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 4204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و773 ألفا و460 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وأعلنت البلاد عن تسجيل 3 وفيات إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و223 حالة.

كورونا وكلاب الراكون

خلال الأيام الأولى من عام 2020، عندما كان كوفيد "كورونا" لا يزال مرضًا غامضًا، أخذت المراكز الصينية لمكافحة الأمراض (CDC) عينات من السوق.



المعلومات الجينية الواردة من الأبحاث لم يتم نشرها إلا مؤخرًا، مما مكّن فريقًا من الباحثين من فك شفرتها والإشارة إلى كلاب الراكون باعتبارها مضيفًا وسيطًا ينتقل منه المرض إلى البشر.