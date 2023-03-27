بسبب ركن سيارة.. محاسب يطعن طالب طب في أكتوبر

أمرت النيابة العامة، بحبس محاسب، بتهمة التعدي على طالب بكلية الطب بطعنة نافذة، بسبب مكان انتظار سيارة في مدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى سعاد كفافي، مصابا بجرح نافذ بالبطن، على الفورانتقل المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع المصاب طالب بكلية الطب، مقيم المجاورة الخامسة، دائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالبطن بآلة حادة، وبسؤاله أفاد بأنه أثناء ركن سيارته أسفل مسكنه، فوجئ بجاره محاسب 33 سنة، مقيم بذات العنوان، يفتعل مشاجرة معه بسبب ركن سيارته، وقام على إثرها بالتعدي عليه بآلة حادة أحدث إصابته، ألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.