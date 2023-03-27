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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داعيًا الليكود لاختيار بديل.. ليبرمان يطالب نتنياهو بالاستقالة

ليبرمان
ليبرمان

دعا رئيس حزب يسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان حزب الليكود لإيجاد زعيم جديد للحزب والحكومة بدلا من بنيامين نتنياهو، مطالبًا الأخير بإعلان استقالته إلى جانب وقف قانون إصلاح القضاء.

وقال ليبرمان، الذي شغل سابقا منصبي وزير الدفاع وزير الخارجية في إسرائيل، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لا يوجد ديكتاتور قادر على الوقوف في وجه احتجاج عام واسع وعادل يشمل جميع فئات السكان".

وأضاف ليبرمان، في إشارة إلى وزير العدل ياريف ليفين، مهندس الإصلاح القضائي: "آمل أنه بالإضافة إلى وقف التشريع، سنسمع عن استقالة رئيس الوزراء ووزير العدل".

وتابع ليبرمان: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنني أدعو أصدقائي في الليكود، لصالح دولة إسرائيل، إلى الإطاحة بنتنياهو وتشكيل ائتلاف جديد يتكون من الأحزاب الصهيونية، على أن يأتي رئيس الوزراء من صفوف الليكود".

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو للتراجع عن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، بعد أن شهدت البلاد تظاهرات واسعة بسبب هذا القرار.

وقال لابيد في كلمة له اليوم الاثنين، إن حكومة نتنياهو أصبحت خطرا على الأمن القومي، مضيفًا أنه أقال وزير الدفاع لأنه قال الحقيقة.

ولفت "نعول على قيادات الليكود لوقف "جنون" الحكومة"، موضحًا أن حكومة نتنياهو فقدت بوصلتها ولا تنظر للواقع.

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