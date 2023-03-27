أرامكو السعودية توقع اتفاقا بـ12.2 مليار دولار لبناء مصفاة نفط بالصين

وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقا مع شركاء صينيين لبناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين، حسبما أفادت رويترز.

ويتوقع أن يفتتح المشروع في 2026 لتلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات.

وسيكون المشروع ثاني أكبر استثمار لشركة أرامكو في مجال التكرير والبتروكيماويات في الصين.

ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، عن تحقيق أرباح قياسية في عام 2022 بلغت 161 مليار دولار.

وقالت أرامكو المملوكة للدولة في بيان إن شركة أرامكو هواجين للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك، ستقوم ببناء وتشغيل المشروع الذي يشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا ومصنعا للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين ومليوني طن متري من الباراكسيلين.

وستقوم أرامكو بتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام كمواد أولية للمشروع.