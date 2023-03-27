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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ماجد موسى رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي

الدكتور ماجد موسى
الدكتور ماجد موسى


أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك قرارًا بتكليف الدكتور ماجد موسي رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.


كان ماجد موسي، قد بدأ عمله مأمور جمرك بالمطار منذ حوالي ٢٨ عامًا، ثم رئيس قسم ثم مدير إدارة حركة، ثم مدير إدارة إلى أن تم ندبه مديرًا عامًا لجمارك مبني الركاب رقم ٢، في منتصف عام ٢٠٢٠، ومديرًا عامًا لجمارك مبني الركاب رقم ٣ في مايو الماضي، وفي عام ٢٠١٤ نال «موسي» درجة الماجستير في التجارة الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ثم درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة حلوان عام ٢٠١٩


تضمن القرار تكليف محمد خضري مدير عام المناطق الحرة، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك القاهرة، بعدما اكتسب العديد من الخبرات خلال عمله بالمنافذ الجمركية بالسويس والأدبية وسفاجا والسخنة وقرية البضائع، ونجح في ضبط العديد من المخالفات وتحرير المحاضر الجمركية، وشارك في وضع آلية للتخلص من مخلفات المشروعات الصناعية بالمناطق الحرة، وأسهم في حل مشاكل المستثمرين وقام بتمثيل وزارة المالية بالمجالس النيابية.

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كما تضمن القرار تكليف أحمد جاب الله مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة، بعدما تم ندبه لإدارة الإعفاءات منذ عام ٢٠١٩، وقام بتمثيل وزارة المالية بالمجالس النيابية، ومجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن قانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالأشخاص ذي الإعاقة، وفي وزارة الخارجية، فيما يتعلق بالإعفاءات الدبلوماسية وإدارة الإفراج المؤقت.
وتضمن القرار أيضًا تكليف صبحي حلمي، رئيسًا للوحدة المركزية للسماح المؤقت، ونعيم شلبي رئيسًا للإدارة المركزية للتفتيش العام، ومحمد يوسف ضيف رئيسًا للإدارة المركزية للخدمات الادارية، السيد عيسى الصاوي رئيسًا للإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية، ورمضان عيسوي رئيسًا للإدارة المركزية للتحكيم.

 

 

مطار القاهرة الدولي التضامن الاجتماعي المشروعات الصناعية مصلحة الجمارك المجالس النيابية

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