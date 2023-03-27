أحداث مشوقة في الحلقات الرابعة من دراما رمضان 2023

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أحداث مشوقة في الحلقات الرابعة في دراما رمضان 2023".

الحلقات الرابعة من مسلسلات رمضان شهدت أحداثا مشوقة، ففي مسلسل الكتيبة 101، كان هناك مشهدا لمباراة كرة قدم بين مجموعة من الضباط في العريش لرفع روحهم المعنوية، وظهر آسر ياسين والذي يجسد دور الضابط خالد المنتمي إلى جهاز المخابرات الحربية، وأكد أن المداهمات التي يقوم بها الجنود الأبطال ترفع روحهم المعنوية.

وشهدت حلقة مسلسل رسالة الإمام ذهاب الإمام الشافعي إلى شعيب بن الليث بن سعد للحصول على مراسلاته مع الإمام مالك، حيث قال له إن المراسلات في قلوب الناس ولا توجد مخطوطات أو كتب، وهنا ردّ عليه الإمام الشافعي قائلا "القلوب وحدها لا تكفي".

وفي مسلسل الكبير أوي 7، سمع الكبير ومربوحة كلام الدكتورة جميلة أخصائية العلاقات الزوجية وتنكرا في أزياء غريبة لتجديد حبهما، وأثناء جولتهما بالسيارة وقفهم كمين، وعندها لم يكن مع الكبير أي إثبات شخصية، فتم القبض عليهما، وفي مشهد أخر تأكد فشل مشروع الجيم لجوني واتضح أن أجهزة الجيم التي تعاقد عليها هجرس مسروقة.

واتهم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة مي كساب بسرقة هاتف ضرتها الفنانة زينة التي تجسد دور زوجته الرابعة، واتضح بعد ذلك أن منة فضالي هي من سرقته حتى تقوم بعمل عمل لزينة.

