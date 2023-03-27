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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة سوهاج تنظم ندوة توعوية عن أسس اختيار شريك الحياة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة سوهاج، بالتعاون مع بنك التطوع المصري ندوة توعوية عن "أسس إختيار شريك الحياة"، بحضور كلا من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور عماد صموئيل القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور عبد الباسط دياب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومعتز عيد منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك بمقر كلية التربية بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب والطالبات، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتنمية الأسرة المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح ان الندوة هدفت الي رفع الوعى لدى الشباب بأهمية الاختيار الصحيح  لشريك الحياة والتي تعد الخطوة الأولى فى بناء الأسرة على أسس سليمة، باعتبارهم بناة الوطن والمستقبل.

وأشاد الدكتور خالد عمران بدور وحدة التضامن بالجامعة لسعيها الدائم في تنفيذ عدد من الندوات التوعوية والتي تصب فى مصلحة الطالب، باعتبارهم أباء وأمهات المستقبل وركيزة المجتمع.

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جامعة سوهاج

وأشار إلى أن الندوة تطرقت إلى بعض الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية فى العلاقة الزوجية والأسرية وكيفية إختيار الشريك المناسب، وترسيخ المعاني السامية للزواج، وتوضيح الأسس النفسية والعلمية لإقامة علاقات زوجية ناجحة.

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وثمن الدكتور عماد صموئيل موضوع الندوة خاصة مع زيادة حالات الطلاق في المجتمع، والتي من دورها تؤدي لتصدعه وتفككه وانهيار الأسرة، فالزواج سياج من المودة والرحمة والسكن للحفاظ على المجتمع.

وأضاف أن الندوة هدفت إلى تنوير الطريق للمقبلين على الزواج، وكيفية مواجهة العقبات وتذليل الصعوبات التي تواجه الزوجين في بداية الزواج

وأوضحت الدكتورة فاطمة عاشور الأستاذ المساعد بالكلية الأسس السليمة لإختيار شريك الحياة من المنظور الديني والمجتمعي والثقافي، وطرق حل المشكلات بين الطرفين دون اللجوء لما قد يؤدى لتفكك الأسرة وتصدعها، ومشددة على ضرورة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وذكر معتز عيد أنه شارك بالندوة  ٣٠٠ طالب وطالبة من كلية التربية بمختلف الأقسام، موضحاً أنه  تم خلال الندوة ايضاً تعريف الطلاب بمحاور الوحدة وبنك التطوع المصري والخدمات التي تقدمها للطلاب داخل الجامعة، مؤكداً على أن  الوحده تلعب دور مهم في توعية الطلاب بالقضايا التي تهم الأسرة المصرية.

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