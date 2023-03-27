ناجلسمان مرشحا لتدريب توتنهام خلفا لكونتي.. تفاصيل

أصبح جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفرسق بايرن ميونخ الألماني، مرشحا للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ناجلسمان مرشح لتدريب توتنهام خلفا لكونتي

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن دانييل ليفي، رئيس توتنهام، يريد التحدث مع ناجلسمان، بشأن استعداده لتدريب الفريق، بعدما قام النادي الإنجليزي بإقالة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.



وأقيل ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة الماضي، وتم استبداله بتوماس توخيل، مدرب تشيلسي السابق.



وبعد أسبوع من التكهنات، فك توتنهام ارتباطه بكونتي، مساء أمس الأحد، وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحاته الاستثنائية عقب التعادل مع ساوثهامبتون 3-3 الأسبوع الماضي، حيث تحدث بغضب بشأن لاعبيه الأنانيين.



وسيتولى مساعد المدرب كريستيان ستيليني تدريب توتنهام هوتسبير حتى نهاية الموسم الجاري.