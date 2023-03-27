يبلغ من العمر 10 سنوات.. بوتين يمنح طفلا وسام الشجاعة |ما القصة؟

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طفلا روسيا من منطقة بريانسك وسام الشجاعة بعد أن أنقذ طفلين آخرين رغم إصابته خلال هجوم شنه مقاتلين أوكرانيين.

وأنقذ الطفل الروسي "فيدور" الذي يبلغ من العمر 10 سنوات حياة طفلين آخرين بعد أن نجح في إخراجهما من السيارة التي تم إطلاق النار عليها من قبل المهاجمين، ليركضوا جميعا هربا من الرصاص، حسب تصريحات لوزير التربية والتعليم الروسي سيرجي كرافتسوف.

وقال بوتين، إن "المهاجمين أطلقوا النار على سيارة من نوع نيفا بعد أن رأوا أنها سيارة مدنية يجلس فيها مدنيين وأطفال".

كان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أعلن الخميس الماضي، قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة.

وقال الحاكم في قناته على تطبيق "تلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، فتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح، نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على الإرهابيين الذين تسببوا بأحداث مقاطعة بريانسك.