عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يبلغ من العمر 10 سنوات.. بوتين يمنح طفلا وسام الشجاعة |ما القصة؟

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طفلا روسيا من منطقة بريانسك وسام الشجاعة بعد أن أنقذ طفلين آخرين رغم إصابته خلال هجوم شنه مقاتلين أوكرانيين.

وأنقذ الطفل الروسي "فيدور" الذي يبلغ من العمر 10 سنوات حياة طفلين آخرين بعد أن نجح في إخراجهما من السيارة التي تم إطلاق النار عليها من قبل المهاجمين، ليركضوا جميعا هربا من الرصاص، حسب تصريحات لوزير التربية والتعليم الروسي سيرجي كرافتسوف.

وقال بوتين، إن "المهاجمين أطلقوا النار على سيارة من نوع نيفا بعد أن رأوا أنها سيارة مدنية يجلس فيها مدنيين وأطفال".

تحرك عاجل من روسيا ردا على تفجير نورد ستريم

إعلان صادم.. روسيا: قادرون على تدمير أمريكا إذا كان وجودنا مهددا

كان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أعلن الخميس الماضي، قيام مجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة.

وقال الحاكم في قناته على تطبيق "تلغرام": "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، فتحت هذه المجموعة النار على السيارات في تلك المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح، نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على الإرهابيين الذين تسببوا بأحداث مقاطعة بريانسك.

روسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بوتين بريانسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

موضوعات متعلقة

لحل الأزمة .. مفاجأة مدوية بشأن خطة الغرب لإنهاء حرب أوكرانيا

السعودية.. أمر ملكي عاجل بشأن القضاء

زيارة مفاجئة من زيلينسكي لمواقع عسكرية في زابوريجيا

عقد ضائع.. تحذير مقلق من البنك الدولي بشأن الاقتصاد العالمي

الأراضي لن تعود.. اعتراف جديد من الغرب يصدم أوكرانيا

بسبب الاحتجاجات.. شركات طيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

تحرك عاجل من روسيا ردا على تفجير نورد ستريم

بعد لقائه مع نتنياهو.. بن جفير يطالب أنصاره بتنظيم تظاهرات مضادة في القدس

ترشيحاتنا

يقترب من 31 جنيها.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين

التعليم توقع اتفاقيات إنشاء 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

شيخ الأزهر: المرأة في صدر الإسلام كانت تتمتع بحقوق تفتقدها الآن

الوضع خارج عن السيطرة.. التعديلات القضائية وراء تظاهرات إسرائيل

في إفريقيا والبحر المتوسط.. العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة جديدة

علي جمعة: السيدة عائشة كانت تقرأ القرآن من أول النهار حتى آخره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. نقص تناول هذا العنصر خلال رمضان يسبب اضطراب النوم

بالجلد اللامع .. ظهور لافت لـ مي عمر بـ ماكياج ترابي

فستان أونلاين يفسد حفل خطوبة فتاة أمريكية.. تفاصيل

مش هتفطر.. طرق العناية بالأسنان في رمضان

فيديو

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

هل خنقهن بالغاز؟.. تفاصيل مصرع صيدلانية وابنتيها على يد الزوج في الغربية|فيديوجراف

ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ