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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكاوي رمضان.. كريم عماد: المكرونة أكلتى المفضلة

صدى البلد

كشف كريم عماد  لاعب سموحة ،وغزل المحلة ،ومالية كفر الزيات السابق ،وحرس الحدود الحالي عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.


وعن أغرب طرائفه خلال شهر رمضان، أوضح كريم عماد "أنه كان عصبي للغاية طوال التدريبات بشهر رمضان ،وكان  يشتبك مع زملاءئه  لو أحدهم غلط في التدريب ولكن من باب الهزار ليس الا .


وعن الأكلات المفضلة له في شهر رمضان، أكد أن ليس من محبي الأكل بشراهة ،ولكن المكرونه من الأكلات المفضلة لديه علي الإفطار ، أما عن السحور فيفضل تناول الفول وبعض أنواع الجبن والزبادي .

 

وقال " كريم " إن رمضان يمثل له شهر الروحانيات ، والعلاقات الأسرية وصلة الرحم ،وأن يومه يبدأ بعد صلاة الظهر ،يقوم بتلاوة آيات الذكر الحكيم لوقت صلاة العصر ،ويقوم بالتمرين لوقت آذان المغرب .


وواصل "بعد تناول الفطار يقوم بمتابعة المسلسلات علي التلفاز ،ويذهب لصلاة التراويح بالمسجد .


واختتم حديثه بأنه مواظب على ختم القرآن الكريم مرة في شهر رمضان، وأضاف: "أهم شيء بالنسبة لى صلاة العيد، بين الأهل والأقارب.

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