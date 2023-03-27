العلماء يكتشفون وجود ثقب أسود هائل يواجه الأرض الآن بعد تغيير مساره

أعاد العلماء تصنيف مجرة ​​بعرض أربعة ملايين سنة ضوئية بها ثقب أسود هائل يواجه الأرض بعد تغير مساره.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، يعتقد الآن أن المجرة، المعروفة باسم PBC J2333.9-2343، تبلغ 40 مرة حجم مجرة ​​درب التبانة وحوالي 657 مليون سنة ضوئية من الأرض.

أوضحت الدكتورة لورينا هيرنانديز جارسيا، من الجمعية الفلكية الملكية: "لقد بدأنا في دراسة هذه المجرة لأنها أظهرت خصائص غريبة"، متابعة كانت فرضيتنا أن النفاثة النسبية لثقبها الأسود الهائل قد غيرت اتجاهها، ولتأكيد هذه الفكرة اضطررنا إلى إجراء الكثير من الملاحظات.

ثقب اسود

ثقب أسود يغير مساره تجاه الأرض

وأفادت "حقيقة أننا نرى أن النواة لا تغذي الفصوص بعد الآن تعني أنها قديمة جدًا، إنها بقايا النشاط الماضي، في حين أن الهياكل الموجودة بالقرب من النواة تمثل النفاثات الأصغر والأكثر نشاطًا."



وفقًا لخبراء الفضاء، تم تصنيف المجرة في الأصل على أنها مجرة ​​راديوية، ولكن لسبب ما، تم تدويرها بمقدار 90 درجة وهي تشير الآن إلى مركزها نحو الأرض.

لا يزال باحثو الجمعية الفلكية الملكية غير متأكدين من الظروف التي ربما تسببت في التغيير في الاتجاه، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن PBC J2333.9-2343 ربما اصطدمت بمجرة أخرى.