أمنيتها تحققت في أطهر مكان..حكاية الحاجة أمينة..سافرت 3مرات وتمنت وفاتها أثناء أداء العمرة

دعت فاستجاب ربها لها أن تموت وتدفن في الأراضي المقدسة، الحاجة أمينة الحانوتي ابنة قرية صفط جدام مركز تلا في محافظة المنوفية والتي توفيت أثناء سفرها لأداء رحلة العمرة.

رايحة فين يا حاجة رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة... هكذا ظهرت الحاجه أمينة صاحبة الـ 75 سنة في اخر فيديو لها أثناء توجهها لأداء رحلة العمرة.

جلست الحاجة أمينة في الاتوبيس الخاص بنقلهم تصفق وتنشد فرحا بزيارتها للحرم المكي وأدائها العمرة رغم أنها المرة الثالثة لها لتأدية العمرة، إلا أنها كانت تشعر باقتراب أجلها.

وقال محمد سامي مشرف الرحلة إن الحاجة امينة على مصطفى الحانوتى سافرت من أجل أداء العمرة وبعد ان تجاوزت الميقات رفعت السبابة لنطق الشهادة لرب السماوات وهي صائمة تأبي الفطر رغم كثرة الالحاح عليها في صباح يوم الجمعة قبل الصلاة بدقائق في شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنها سافرت معه في عمرة رمضان 2019 وعادت مرة أخري للسفر هذا العام لاداء نفس الطاعة ولتبتغي الاجر من الله.

الحاجة أمينة الحانوتي

وقال الدكتور أحمد فاروق نجل شقيقها، ان عمته الحاجة أمينة لم يرزقها الله بأطفال ولكن كانت أما للجميع، مؤكدا أنها كانت تتمني أن تموت في السعودية وتدفن هناك أثناء أداء العمرة.

وأضاف، أنها كانت أمنيتها ان تموت أثناء أداء شعائر العمرة وتدفن في السعودية، موضحا أنها حققت أمنيتها بالدفن في السعودية.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية صفط جدام بمركز تلا عقب الإعلان عن وفاة الحاجه أمينة وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة.